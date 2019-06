Banco Alimentare compie trent'anni

(ANSA) - TORINO, 4 GIU - Un milione e mezzo di persone assistite, nel 2018, e 90 mila tonnellate di cibo distribuite.

Sono raddoppiati negli ultimi dieci anni gli alimenti recuperati dalla Rete del Banco Alimentare, che in Italia può contare su 7.569 strutture caritative. I dati sono stati resi noti oggi, a Torino, in occasione della presentazione degli appuntamenti del fine settimana per il Trentennale del Banco Alimentare. Feste, open-day, convegni, spettacoli e momenti celebrativi sono in programma in trenta località italiane.

La diffusione della povertà assoluta tra bambini e giovani è aumentata di 4 volte tra il 2007 e il 2017. La Rete Banco Alimentare ha fatto fronte a questa emergenza raddoppiando i volumi di cibo recuperato, passato dalle 18mila tonnellate del 2008 alle 36mila del 2018. In Piemonte i generi alimentari raccolti dalle 586 strutture caritative presenti sul territorio, 7.650 tonnellate di cibo, sono state distribuite nel 2018 a 106.424 persone in difficoltà.