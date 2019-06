Universiadi: domani si accende la torcia

(ANSA) - NAPOLI, 3 GIU - Parte domani da Torino, un omaggio alle Universiadi del 1959, le prime della storia, il percorso della torcia simbolo dei Giochi di Napoli. Tra l'accensione di domani (alle 15 nella sede del Rettorato dell'università piemontese) e il rito del braciere nella cerimonia d'apertura in programma allo stadio San Paolo di Napoli il 3 luglio, nove tappe e oltre cento tedofori tra sportivi, rappresentanti delle istituzioni e della società civile. Il due volte campione olimpico di canottaggio Davide Tizzano sarà il primo tedoforo ("Un grande onore per me. C'è stata una grande risposta tanto che alcuni tedofori marceranno in coppia"). Con lui domani si alterneranno, tra gli sportivi, Jessica Rossi (campionessa olimpica a Londra 2012 di tiro a volo) e la campionessa mondiale di tiro con l'arco Chiara Rebagliati. A chiudere il percorso di 4,15 km (dal rettorato al Castello del Valentino, sede del Politecnico), saranno il presidente della Fisu Oleg Matytsin e il rettore del Politecnico Guido Saracco.