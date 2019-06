Musei, 47% cittadini non li conosce

(ANSA) - TORINO, 3 GIU - Il 47% di un campione significativo di cittadini, intervistato in luoghi come centri commerciali, parchi e piazze localizzati nella città o addirittura nelle vicinanze di un museo, non ne conosce l'esistenza. E un ulteriore 18%, pur sapendo che il museo c'è, dichiara di non essere interessato a visitarlo. E' quanto indica una ricerca commissionata al Politecnico di Milano dai Musei Reali di Torino con le Gallerie Estensi e il Palazzo Ducale di Mantova.

Fra i visitatori - la cui fonte di informazione è oltre all'80% esclusivamente internet - emerge per contro alta soddisfazione per il 77%, e l'intenzione di ripetere la visita per il 64%. Il pubblico è soprattutto femminile, italiano, di età media, e visita oltre tre musei l'anno.

La ricerca, illustrata a Torino alla presenza dei direttori dei tre poli museali committenti, appura anche che in media il 59% del personale è impiegato in attività di portierato e vigilanza, il 24% nella conservazione del patrimonio, e solo l'1% in fundraising e marketing.