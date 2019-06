Molesta soldatesse, indagato maresciallo

La Procura di Torino ha notificato l'avviso di fine indagini, che di norma precede la richiesta di rinvio a giudizio, a un maresciallo della Taurinense. Violenza sessuale il reato ipotizzato nei suoi confronti: avrebbe molestato tre soldatesse durante alcune esercitazioni di sci.

Nell'ambito della stessa inchiesta, anticipata dal dorso torinese del Corriere della Sera, un tenente colonnello è indagato per favoreggiamento e un capitano per omessa denuncia.

L'inchiesta coordinata dal pm Barbara Badellino riguarda episodi che, secondo l'accusa, si sarebbero verificati tra il gennaio 2017 e lo stesso mese del 2018. A farla scattare la confidenza di una presunta vittima delle molestie a un carabiniere, che con una segnalazione ha fatto partire gli accertamenti.

Lo scorso novembre il maresciallo è stato sospeso dal servizio. "Laddove le accuse fossero confermate, si tratta di comportamenti indegni, inaccettabili e immorali", sostiene l'Esercito, che parla di "tolleranza zero".