Mercato auto -1,2% a maggio, Fca -6%

(ANSA) - TORINO, 3 GIU - Ancora un segno meno per il mercato delle auto in Italia. Secondo i dati del ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture, a maggio sono state immatricolate 197.307 vetture, l'1,2% in meno rispetto allo stesso mese dell'anno scorso. Nei primi cinque mesi dell'anno, le immatricolazioni sono state 910.093, il 3,8% in meno rispetto allo stesso periodo del 2018.

Il Gruppo Fca ha immatricolato 51.798 auto, il 6,09% in meno dello stesso mese del 2018, ma sei modelli del Gruppo sono nella top ten assoluta delle auto più vendute. La quota è in calo dell'1,37%, dal 27,6% al 26,2%. Nei primi cinque mesi dell'anno, l'azienda ha venduto 228.147 auto, con una flessione del 12,1%.

La quota scende del 2,36%, dal 27,4% al 25,07%.

Per il Centro Studi Promotor si tratta di una stagnazione "coerente con l'andamento dell'economia del Paese".