Frana minaccia casa, in azione droni

(ANSA) - IVREA (TORINO), 3 GIU - Un'altra notte fuori casa per la decina di persone evacuate tra sabato e domenica in borgata Roncaglie a Locana, dopo la caduta di massi dalla parete rocciosa che ha minacciato una palazzina. Questa mattina la protezione civile della Città metropolitana di Torino ha effettuato un sopralluogo per valutare la situazione e fornire assistenza al Comune. Domani l'Unità mobile di protezione civile della Città metropolitana si è resa disponibile per effettuare una ricognizione con i droni, un sistema efficace per una prima valutazione dello stato del versante senza impegnare persone in parete.

L'iter per i lavori di messa in sicurezza di quel versante è già partito ma difficilmente le persone evacuate potranno tornare nei rispettivi appartamenti in tempi brevissimi.