Corteo riders a Torino, "cottimo uccide"

(ANSA) - TORINO, 3 GIU - Protesta dei riders che, nel tardo pomeriggio di oggi, hanno percorso in bici le vie del centro di Torino, ricordando la morte di tre loro colleghi, negli ultimi giorni, mentre erano impegnati in consegne a Londra, Parigi e Barcellona.

"Il cottimo uccide", lo striscione portato dai manifestanti alla testa del corteo. I riders torinesi hanno distribuito volantini ai passanti per sensibilizzare sulle condizioni di precarietà e sui rischi che i riders corrono quotidianamente nel loro lavoro.