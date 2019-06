Cassazione 'sgrida' giudici Torino

(ANSA) - TORINO, 3 GIU - "Stravagante": la Cassazione boccia con questa parola una delle soluzioni adottate dalla Corte d'appello di Torino per sveltire i processi e smaltire l'arretrato.

L'occasione è una causa per violazione di domicilio (con tre imputati condannati in primo grado) dichiarata prescritta il 7 novembre 2018: i magistrati subalpini, dati i "gravosissimi carichi di lavoro", avevano invitato la parte civile a "manifestare interesse" a continuare il procedimento. L'avvocato della parte civile inviò una e-mail a Palazzo di Giustizia ma, nonostante questo, fu dichiarata la prescrizione, facendo decadere il diritto della donna a ottenere un risarcimento.

La Cassazione ha cancellato la sentenza, trasmettendo le carte alla giustizia civile e spiegando che la Corte "ha adoperato un modulo procedimentale stravagante rispetto ai principi che regolano la partecipazione della parte civile".