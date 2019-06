Caldo a 31 gradi e c'è rischio grandine

(ANSA) - TORINO, 3 GIU - Prima 'fiammata' estiva in Piemonte, con massime da due giorni oltre i 30 gradi. Oggi il termometro ha toccato 31.4 gradi nel parco delle Vallere, tra Torino e Moncalieri, e ad Alba, 30.8 a Castell'Alfero (Asti). Per la prima volta nell'estate, massime sopra lo zero (+2.9) alla Capanna Margherita, 4.560 metri di altitudine nel gruppo del Monte Rosa. Ma tra domani e mercoledì sono previsti temporali, inizialmente nelle zone montane e pedemontane e poi in estensione in tutta la regione, secondo le previsioni di Arpa (Agenzia regionale per la protezione ambientale), con rischio di grandinate e forti raffiche di vento, mercoledì.

Il mese di giugno - stando alle previsioni sul medio periodo di Smi (Società Meteorologica Italiana) dovrebbe essere più caldo della norma ma con frequenti temporali, soprattutto a nord del Po.