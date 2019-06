Tiro a volo:Pellielo-Rossi oro a Lonato

(ANSA) - LONATO DEL GARDA (BRESCIA), 2 GIU - L'intero gotha del mondo del tiro a volo italiano si è dato appuntamento a Lonato per il gran premio di fossa olimpica categorie Eccellenza e Ladies. I campioni di scena sulle linee di tiro del Tav Concaverde hanno dato vita a sfide di alto livello, con i nazionali già in gran forma per il Mondiale del prossimo mese, sempre a Lonato, insidiati da avversari coriacei. Nella categoria Eccellenza a vincere è stato il plurimedagliato olimpico Giovanni Pellielo (122/125+4+44), che solo all'ultimo piattello utile ha avuto la meglio sul veneto Paolo Cavarzan (123+43), approdato in finale con il miglior punteggio nella fase di qualifica. Nella finale Ladies, è stata l'oro olimpico di Londra 2012 Jessica Rossi (120/125+42), inarrivabile per l'intero fine settimana, a conquistare il gradino più alto del podio nella sfida contro l'omonima Fiammetta Rossi (115+39), figlia del presidente della Fitav Luciano Rossi. Terza Maria Lucia Palmitessa, anche lei Fiamme Oro come le colleghe.