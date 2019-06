Scontro tra moto in Val Susa, un morto

(ANSA) - TORINO, 2 GIU - Un centauro è morto, oggi in Valle di Susa, in un incidente stradale tra Chiomonte ed Exilles, sulla strada provinciale 24, dove due moto si sono scontrate. La vittima è un francese di 27 anni. L'altro motociclista è stato trasportato dal'elisoccorso del 118 all'ospedale Cto di Torino in gravi condizioni.

I carabinieri di Chiomonte stanno cercando di ricostruire la dinamica dell'accaduto.