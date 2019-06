Frana su casa in Valle Orco, 12 evacuati

(ANSA) - TORINO, 2 GIU - Dodici persone sono state evacuate da casa dopo la caduta di due massi che, staccatisi da un costone roccioso, hanno colpito un condominio di tre piani in Borgata Roncaglie a Locana, in valle Orco. Vigili del fuoco e carabinieri hanno fatto sgomberare per precauzione l'intera palazzina.

I massi hanno colpito un'impalcatura in legno predisposta dal Comune di Locana in attesa della realizzazione di un muro di contenimento per mettere in sicurezza la frana. Alcuni mesi fa, infatti, nello stesso punto, si era verificato uno smottamento In giornata è previsto un sopralluogo dei tecnici comunali per la valutazione dello stabile e le conseguenti opere di messa in sicurezza.