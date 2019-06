2 giugno: Appendino, mantenere coesione

(ANSA) - TORINO, 2 GIU - "Oggi è una festa ha non appartiene a una parte o a una forza politica. E il messaggio del presidente Mattarella ricorda che si deve fare e lavorare insieme". Così la sindaca Chiara Appendino durante la cerimonia della Festa della Repubblica a Torino, in piazza Castello, a Torino. "Come ogni volta che c'è una festa costituzionale, - ha detto - la Città partecipa con entusiasmo ed emozione. Viviamo in un momento difficile in cui il mantenimento della coesione sociale ed economica dipende dalla collaborazione. Questo è l'ingrediente da cui dobbiamo partire".