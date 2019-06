Ultrà colpì steward, per pm fatto tenue

(ANSA) - TORINO, 1 GIU - Durante la partita Juventus-Inter dello scorso dicembre, allo stadio Allianz, un tifoso bianconero tentò di sferrare un pugno a un interista ma "per errore" colpì una steward. La procura ha chiesto l'archiviazione del caso per "particolare tenuità del fatto", mentre dal punto di vista amministrativo il Daspo di tre anni inflitto all'ultras è perfettamente giustificato. E' quanto si ricava dalla sentenza, depositata in questi giorni, con cui il Tar del Piemonte ha respinto il ricorso dello juventino.

A fine partita - secondo quanto è stato ricostruito - il tifoso forzò il cordone di sicurezza per avventarsi su un interista che, nel frattempo, si era inerpicato sulla barriera divisoria. Il suo pugno, però, raggiunse alla testa una steward, che riportò lesioni giudicate guaribili in due giorni. L'uomo venne bloccato, identificato e consegnato alla polizia; le immagini della videosorveglianza accertarono i fatti - si legge nella sentenza - "in modo inoppugnabile".