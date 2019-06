Topi morti e piume in silos del riso

(ANSA) - TORINO, 1 GIU - Carcasse ed escrementi di topi, piume di uccelli: è quanto hanno trovato nelle province di Novara e Vercelli i carabinieri del NAS di Torino nei silos di stoccaggio di diverse varietà di risone. I militari ne hanno sequestrate 668 tonnellate, tutte della raccolta 2018, in 4 aziende agricole, per un valore commerciale di circa 200 mila euro. Nel corso della verifica alle aziende sono state contestare anche violazioni amministrative in merito allo stoccaggio di prodotti fitosanitari di cui non è più permesso l'utilizzo in campo agricolo.