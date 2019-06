Sparatoria inventata, 3 denunce ad Asti

(ANSA) - ASTI, 1 GIU - Lo scorso 28 marzo, ad Asti, un sedicenne rimase ferito a una gamba da un colpo di pistola: in un primo tempo si disse che si era trattato di un proiettile vagante esploso durante una sparatoria tra sconosciuti in un giardino pubblico, ma le indagini dei carabinieri hanno portato alla conclusione che si trattò di un incidente avvenuto tra le mura di casa. Una famiglia di astigiani, padre, madre e figlio, sono stati denunciati per porto illegale di arma comune da sparo.

La versione del proiettile vagante nel Boschetto dei Partigiani, vicino al centro della città, non aveva convinto gli investigatori. Il ferimento, invece, sarebbe avvenuto in un appartamento nel quartiere Praia: uno sparo partito accidentalmente mentre qualcuno maneggiava un'arma di piccolo calibro.

Nel corso di una perquisizione, nell'alloggio furono trovati anche 1.5 kg di marijuana.