Premio Rosa Principessa Maria Letizia

(ANSA) - TORINO, 1 GIU - Moncalieri rilancia, per il terzo anno, nel Giardino delle Rose del Castello sabaudo, simbolo della cittadina, tra oggi e domani, il Premio della Rosa Principessa Maria Letizia. Nell'ambito della manifestazione culturale e vivaistica 'Rose al Castello' dedicato al celebre fiore e ai prodotti che da esso derivano, cibi, oggetti, profumi, bevande, cosmetici, libri.

Il Premio porta il nome della Principessa Maria Letizia Bonaparte Savoia, nipote di Vittorio Emanuele II, molto legata al Castello di Moncalieri, dove visse a lungo, fino alla morte nel 1926, e dove inventò proprio il Premio delle Rose. Mirato a premiare la rosa più bella in commercio.

"In questo Castello, luogo straordinario che da anni stiamo cercando di riaprire al pubblico grazie anche all'Arma, alla Regione Piemonte e al Mibac, abbiamo ridato vita ad un premio antico che il pubblico mostra di amare molto - dice l'assessore alla Cultura, Laura Pompeo - e che colloca Moncalieri tra le città orto-florovivaistiche più attive.