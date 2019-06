Esplosione in sportello Postamat

(ANSA) - TORINO, 1 GIU - Uno sportello Postamat a Settimo Torinese è stato fatto esplodere la scorsa notte a scopo di rapina. Gli sconosciuti hanno utilizzato un ordigno artigianale conosciuto in gergo come la 'marmotta'.

A svolgere le indagini sono i carabinieri. In base alle prime informazioni, la porta del caveau non è stata manomessa e non è stato asportato nulla.