'ALPride', 3.000 sfilano ad Alessandria

(ANSA) - TORINO, 1 GIU - Tremila persone, secondo il dato fornito dagli organizzatori, ha partecipato oggi ad Alessandria alla manifestazione 'ALPride', organizzato da 'Tessere le Identità' con il patrocinio del Comune. Il corteo ha attraversato il centro cittadino. "Tante persone - commenta Stefania Cartasegna, presidente 'Tessere le Identità' - hanno risposto alla nostra proposta. Per una città come Alessandria è stato un vero e proprio successo".

Tra i cartelli molti gli sfottò che hanno avuto come bersaglio le autorità politiche, dal ministro dell'Interno Matteo Salvini al sindaco di Alessandria, il leghista Gianfranco Cuttica di Revigliasco. "Abbiamo bisogno di leader che pensino al benessere di ogni singolo cittadino, non solo degli omosessuali. Non esistono confini, non esiste la razza - sottolinea Vera Aloe, drag guida dell'iniziativa - esiste solo la razza umana. Diciamo no a tutte le ingiustizie".