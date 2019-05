Università Torino, Geuna nuovo rettore

(ANSA) - TORINO, 31 MAG - E' di Medicina il nuovo rettore dell'Università di Torino. Stefano Geuna, docente di anatomia umana, ha battuto per un centinaio di voti l'economista Alessandro Sembenelli. Geuna, che guiderà l'ateneo nei prossimi sei anni, succede a Gianmaria Ajani.

Si è votato ieri, dalle 8.30 alle 19, e oggi dalle 8.30 alle 15, in sette sedi dislocate in tutta la città. Alle urne professori in carica, ricercatori, personale tecnico-amministrativo e rappresentanti degli studenti. Il nuovo rettore entrerà in carica il primo ottobre. Prorettore sarà Giulia Carluccio, docente di Storia del Cinema, in tandem con Geuna, che ha ottenuto 1066 voti contro i 931 di Sambenelli, che correva in ticket con Roberta Siliquini.