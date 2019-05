Monili erano falsi, quattro denunce

(ANSA) - TORINO, 31 MAG - Diamante Nero, Corallo Rosso, Zaffiro, Topazio, Perla di Boemia: queste alcune delle indicazioni riportate sugli oltre 2 milioni di articoli sequestrati dalla guardia di finanza di Torino, ma che in realtà erano prodotte, artificialmente, con pasta vitrea o ceramica.

È il risultato di un'operazione dei finanzieri del Gruppo Pronto Impiego del capoluogo piemontese, che ha visto coinvolte le provincie di Torino e di Milano. Denunciati i titolari di quattro attività e il loro fornitore con centro di distribuzione in Repubblica ceca.

Frode in commercio l'accusa nei loro confronti, segnalati alla Camera di Commercio di Torino per le relative sanzioni amministrative. Il mercato del falso monile non si limitava alla vendita al dettaglio; il commerciante indagato, un settantenne di origini lombarde, con sedi a Torino e in Svizzera, aveva pensato bene di truffare i clienti anche attraverso un sito internet, creato ad hoc, dove commercializzava i falsi articoli.