Juve: Chiellini,spero alzare altre coppe

(ANSA) - TORINO, 31 MAG - La consegna della coppa dello scudetto allo Juventus Museum è stata l'occasione per capitan Chiellini per tornare sulla trionfale cavalcata bianconera, che ha portato nella bacheca della Continassa il 35/o scudetto (per il club bianconero 37/o), ottavo consecutivo. "Me li sono goduti tutti, anche se portare la coppa da capitano raddoppia la soddisfazione - ha raccontato Chiellini a Juventus Tv -. Passano gli anni e ci rendiamo conto di quanto sia difficile arrivare alla vittoria, per questo motivo la si assapora maggiormente. Speriamo di alzare altre coppe, abbiamo ancora tanto da dare a noi stessi e anche alla Juventus". Gli otto scudetti consecutivi vinti da Chiellini, recordman del calcio italiano insieme a Barzagli, non hanno ancora saziato il capitano bianconero: "Ogni scudetto è diverso, questo credo sia stato particolare perché abbiamo ammazzato il campionato. Abbiamo avuto un rendimento penso irripetibile vincendo con due mesi di anticipo".