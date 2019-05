Impianto Moncalieri intitolato a Mazzola

(ANSA) - TORINO, 31 MAG - A Moncalieri va in scena un fine settimana a tinte granata, dedicato al ricordo degli Invincibili, con l'intitolazione dell'impianto di Santa Maria a Valentino Mazzola, e all'impegno per promuovere i valori più importanti dello sport. Due giorni di appuntamenti, tra seminari, mostre fotografiche, tornei e raduno dei presidenti dei Toro Club.

L'intitolazione dell'impianto sportivo a Mazzola è in programma domenica 2 giugno, con la partecipazione del sindaco di Moncalieri Paolo Montagna e dell'assessore allo Sport Giuseppe Messina, dei rappresentanti del Toro Club, dirigenti del Torino e dello speaker ufficiale del Toro Stefano Venneri.

Ospite speciale Emiliano Moretti, il difensore che domenica scorsa ha dato l'addio al calcio giocato.

L'evento è organizzato da Comune di Moncalieri, Città Metropolitana, Regione Piemonte, FIGC LND Piemonte e Valle d'Aosta, la Quarta categoria FIGC, Torino FD insieme ai Toro Club di Moncalieri e Carignano, Torino Mio, Toro Club CTO e T.C.

Giuristi Granata.