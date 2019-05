Gtt, entro anno revisione della rete

(ANSA) - TORINO, 31 MAG - Entro l'estate tutti i tram di Torino avranno priorità ai semafori e verrà ridotto del 5% il numero delle fermate, quelle meno utilizzate o non a norma. Lo ha annunciato, in commissione comunale, l'assessora ai Trasporti Maria Lapietra. "Piccoli interventi - ha sottolineato - che permetteranno di aumentare la capacità del servizio di tram offerto di 2 mln di posti l'anno, il 4% in più, risultato per il quale si sarebbero dovuti acquistare e mettere in servizio 8 ulteriori tram per un valore di circa 20 milioni".

L'assessora ha spiegato che da settembre si lavorerà sulle "linee di forza", 7 di bus e 7 di tram, "che saranno la vera ossatura della nuova rete". Anche in questo caso prevista la priorità semaforica ma anche di circolazione, con corsie riservate, oltre a piccole deviazioni di percorso.

Per l'assessora e l'ad di Gtt Giovanni Foti si tratta di una revisione "fondamentale che avrà impatti positivi su frequenza, velocità e nuovi mezzi".