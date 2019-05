FdI presenta emendamento 'si Tav'

(ANSA) - ROMA, 31 MAG - "Abbiamo presentato un emendamento per consentire l'accelerazione dell'esecuzione di tutte le grandi opere di rilevanza nazionale, come era proponimento anche della Lega nell'emendamento poi ritirato per evitare il conflitto con M5S. E' evidente che il nostro emendamento ha un chiaro valore simbolico per quanto riguarda la realizzazione della Tav e di tutti i collegamenti ad essi connessi". Lo dichiarano il capogruppo di FdI al Senato, Luca Ciriani, e il senatore di FdI, Adolfo Urso, responsabile Impresa di FdI.

"Per noi, infatti, le infrastrutture rappresentano la priorità dell'azione del governo, condizione fondamentale per innescare sviluppo, impresa e lavoro. Il Piemonte si è già espresso con un plebiscito e così il resto dell'Italia. Sulla Tav e comunque sulle grandi opere di raccordo nazionale non possiamo arretrare. La Lega scelga da che parte stare", concludono.