Alta Langa, Bava confermato presidente

(ANSA) - TORINO, 31 MAG - L'enologo astigiano Giulio Bava, 57 anni, contitolare della centenaria casa vinicola Cocchi, è stato rieletto, per il terzo mandato consecutivo, presidente del Consorzio Alta Langa; vicepresidente è Giovanni Carlo Bussi, viticoltore di San Marzano Oliveto (Asti).

"Nel 2016 - dice Bava - il proposito del Consorzio era quello di completare il raddoppio della superficie vitata per arrivare a circa 200 ettari: oggi sono più di 230 e abbiamo superato il milione e trecentomila bottiglie (vendemmia 2018) a fronte delle 650 mila di 3 anni fa. Dalle 19 cantine del 2016 siamo saliti a 42, benché non tutte ancora in produzione. La base agricola dei soci resta salda, con 80 viticoltori".

La crescita del vigneto fa prevedere il prossimo raggiungimento dei 2 milioni di bottiglie dello storico spumante di uve Pinot Nero e Chardonnay, che può essere bianco o rosé, brut o pas dosé e ha tempi di affinamento di almeno 30 mesi sui lieviti, come prevede il severo disciplinare.L'Alta Langa è esclusivamente millesimato.