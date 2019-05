Piemonte, Chiamparino conferma rinuncia

(ANSA) - TORINO, 30 MAG - Sergio Chiamparino, sconfitto dal candidato del centrodestra Alberto Cirio alle Regionali del Piemonte, conferma la rinuncia al seggio. Una decisione presa - spiega in un post su Fb - "come segnale di assunzione piena di responsabilità, in modo da lasciare spazio ai nuovi eletti, senza condizionamenti del passato". Il messaggio è l'ultimo post: "Chiudo questo spazio pubblico di confronto, ringraziando tutti coloro che mi sono stati vicini in questi ormai tanti anni di impegno pubblico per Torino e il Piemonte".