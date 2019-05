Numismatica, all'asta Collezione Zante

(ANSA) - TORINO, 30 MAG - Aste Bolaffi ha venduto il 100% dei lotti della 'Collezione Zante', raccolta di monete del Regno di Sardegna e del Regno d'Italia con rarità come il 20 lire emesso nel 1860, a Bologna, nella transizione verso l'Unità d'Italia e il 50 lire 1864 di Vittorio Emanuele II. I 250 esemplari all'incanto sono stati battuti a Torino, dopo decine di rilanci, prima della tradizionale asta numismatica in programma fino a domani sera. Il realizzo totale ha superato i 2,3 milioni di euro, diritti inclusi, tre volte la base d'asta.

"La raccolta è destinata a rimanere nella memoria numismatica. Dimostra quanto la rarità e lo stato di conservazione siano apprezzate, anche all'estero", dice Gabriele Tonello, responsabile Numismatica Bolaffi.

Hanno quadruplicato il prezzo i quattro valori in oro dell'Aratrice del 1927, acquistata a 317 mila euro, e il 20 Lire, aggiudicato a 170.800 euro. Il 50 Lire, tra i top lot, è stato venduto a 225.700 euro, e la rupia della Somalia italiana è salita fino a 103.700 euro.