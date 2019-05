Mirabilia, 180 spettacoli in Piemonte

(ANSA) - TORINO, 30 MAG - Torna il Mirabilia Festival, giunto alla 13/a edizione, con 15 giorni di spettacoli dal 21 giugno al 30 agosto, 180 repliche, 11 compagnie di circo, 11 di danza e 7 di teatro, distribuiti, per il primo anno, su tre province, Cuneo, Torino ed Alessandria. Nato a Fossano e cresciuto di anno in anno, il festival propone spettacoli 'mirabolanti', tra circo, magia, danza, spettacoli di strada. Le strade delle 9 città coinvolte saranno invase da 22 gruppi di teatro urbano, 2 chapiteaux, eventi speciali per famiglie, masterclass, laboratori e un progetto in collaborazione con Alba Film Festival. L'obiettivo è sempre 'sorprendere' il pubblico.

L'edizione 2019, dal tema 'One Land One Festival', gioca proprio sul suo essere nomade su un largo territorio.

Partecipano compagnie di danza e teatrodanza di tutta Europa, oltre a gruppi italiani di fama come Rasposo, EgriBiancoDanza, Balletto Teatro di Roma, Balletto Teatro di Torino, e Ugo Pitozzi con il suo progetto visionario europeo 'Reunion Phase 2019, Phase 1.