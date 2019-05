Mercatone Uno, sit in dipendenti

(ANSA) - ASTI, 30 MAG - "Vogliamo solo tornare a lavorare".

Lo dicono Stefania Sabino e Daniela Rizzo, rsa Uil Tucs delle sedi di Villafranca d'Asti e Beinasco (Torino) di Mercatone Uno che questa mattina si sono ritrovate, insieme a decine di colleghi, davanti all'ingresso dell'iperstore astigiano, chiuso per fallimento e senza preavviso dal 22 maggio come gli altri sette punti vendita piemontesi.

Sono 24 i dipendenti astigiani presenti al sit in, insieme a rappresentanze da Beinasco, Villanova d'Albenga, Serravalle Scrivia. "Il Mercatone sta vivendo una situazione critica che avevamo già notato da mesi" dice il sindaco neoeletto di Villafranca, Anna Macchia.

"Noi abbiamo ricevuto la lettera di licenziamento sabato scorso e ora siamo senza lavoro", afferma Patrizia Merlin, una delle 70 dipendenti della ditta di pulizie incaricata di operare in tutti gli store italiani. La mobilitazione va avanti tutta la mattina. Prevista anche la presenza di sindaci dei Comuni vicini.