Gavi, osservatorio su era digitale vino

(ANSA) - ALESSANDRIA, 30 MAG - Dal 7 al 9 giugno tre giorni di festa per alla 'Gavi Docg' con un intenso programma di incontri e iniziative tra cui spicca 'Premio Gavi La Buona Italia 2019', riconoscimento di rilevanza nazionale, giunto alla V edizione. Nelle sei precedenti edizioni il piccolo borgo è stato visitato da circa 50mila persone per il festival dedicato al Gavi.

Venerdì 7, 'Premio Gavi La Buona Italia', alla Tenuta la Lomellina. "Per la prima volta in Italia - sottolineano gli organizzatori - si farà il punto sulle rivoluzioni digitali che stanno trasformando il settore vitivinicolo, con i pionieri e i protagonisti del cambiamento hi-tech del mondo wine. Sarà presentato lo smart wine, primo osservatorio sull'uso e l'impatto delle tecnologie digitali nella filiera integrata del vino in vigna, in cantina, nella distribuzione e nella comunicazione".