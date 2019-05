Università, venerdì il nuovo rettore

(ANSA) - TORINO, 29 MAG - Si potrebbe conoscere venerdì sera il nome del nuovo rettore dell'Università di Torino che succede a Gianmaria Ajani, per il periodo 2019-2025. La corsa è tra il medico tra Stefano Geuna in tandem con Giulia Carluccio e l'economista Alessandro Sembenelli in ticket con Roberta Siliquini. Difficile prevedere chi vincerà perché c'è equilibrio anche nelle indiscrezioni relative ai supporter.

Si vota domani dalle 8,30 alle 19 e venerdì dalle 8,30 alle 15, in sette sedi dislocate in tutta la città: Rettorato, Campus Einaudi, Grugliasco, Medicina Molinette, Medicina San Luigi, l'asse di via Pietro Giuria, Economia. Saranno chiamati alle urne 4.093 elettori: professori in carica, ricercatori, personale tecnico-amministrativo e rappresentanti degli studenti. La votazione sarà valida se sarà raggiunto il quorum, cioè metà degli aventi diritto (il voto del personale tecnico amministrativo vale un quinto di quello di docenti e studenti). Il nuovo rettore entrerà in carica il primo ottobre 2019.