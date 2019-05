Donne in agricoltura e cibo sostenibile

(ANSA) - TORINO, 29 MAG - Le donne in agricoltura dedite alla produzione di cibo sostenibile sono protagoniste della seconda edizione di Coltivare e Custodire, venerdì 31 maggio e sabato primo giugno a Pollenzo e alla Tenuta Monsordo Bernardina ad Alba. Due giorni dedicati a esplorare i valori della terra attraverso incontri, conversazioni, eventi teatrali.

Tra gli ospiti la cubana Vilda Figueroa Frade, a cui verrà conferita la laurea honoris causa, Maria Canabal, Roberta Ceretto, Lella Costa, Bela Gil, Agitu Ideo Gudeta, Elide Mollo, Raffaella Firpo, Laura Rosano, Renza Veglio, Arianna Marengo, Mariacristina Oddero, Bruno Ceretto, Carlo Petrini.

"Continuiamo con entusiasmo questo percorso con l'Università di Scienze Gastronomiche con cui condividiamo amore e rispetto per la terra", spiega Roberta Ceretto, terza generazione alla guida delle aziende vitivinicole Ceretto. "Coltivare e Custodire è diventato un appuntamento fondamentale per la comunità pollentina", afferma Carlo Petrini, fondatore di Slow Food Internazionale.