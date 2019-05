Deltatre, più servizi per la serie A

(ANSA) - TORINO, 29 MAG - Non si ferma la crescita di Deltatre, azienda torinese che fornisce a leghe e federazioni sportive servizi legati alle dirette dei più grandi eventi sportivi, dalla Champions League alle Olimpiadi. Statistiche, tocchi palla, chilometri percorsi, tutte le informazioni che appaiono in sovraimpressione in tv durante le sfide più belle.

"Facciamo alcuni servizi per il Campionato di serie A e altri ne stiamo discutendo per il futuro", spiega il ceo Giampiero Rinaudo che apprezza la scelta di Torino per le Atp Finals.

"Forniamo tutte le grafiche tv dei tornei Atp di tutto il mondo.

Dal punto di vista del business a noi cambia poco che siano a Torino o a Tokyo. Mi fa piacere per la città", dice Rinaudo.

Fondata a Torino 33 anni fa, Deltatre, dopo la fusione con l'australiana Massive, ha un fatturato di 130 milioni e mille dipendenti. A Torino, dove resta il quartiere generale, cerca 50 giovani, ma nonostante sia un gioiellino tecnologico, un'azienda dove il lavoro è anche divertimento, non riesce a trovarli.