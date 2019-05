Alta cucina Piemonte conquista Hong Kong

(ANSA) - TORINO, 29 MAG - Apre in uno dei più celebri grattacieli di Hong Kong il primo ristorante d'alta cucina piemontese nella metropoli del Far East. Si chiama Castellana e ne sono artefici lo chef stellato Marco Sacco, che lo dirigerà, e un giovane imprenditore piemontese, Matteo Morello.

"Castellana - spiega Sacco - sarà uno spazio in cui l'eccellenza culinaria italiana, e regionale in particolare, potrà essere finalmente conosciuta e apprezzata. Tutto arriverà direttamente dall'Italia, dalle materie prime per la pasta alle carni, dal tartufo ai formaggi, dalle trote dei nostri fiumi ai vini".

Il nome del ristorante - spiega Morello - è ispirato alla maschera più celebre del carnevale di Saluzzo, la Castellana, che rappresenta il perfetto connubio di nobiltà e giustizia".

Protagonista del ristorante sarà la cucina piemontese in una veste contemporanea.