Torino, nuove 'Zone 30' mobilità dolce

(ANSA) - TORINO, 28 MAG - Aumentano a Torino le 'Zone 30', le cosiddette aree di mobilità dolce con limite di velocità a 30 chilometri orari per "migliorare la coabitazione tra auto, bici e pedoni grazie a una riprogettazione degli spazi che prevede interventi volti a ridurre la congestione del traffico, la velocità dei veicoli e a favorire la pedonalità". Questa mattina la Giunta comunale ha approvato il progetto di fattibilità tecnico-economica di nuove 'Zone 30' in Vanchiglia, Basso San Donato, Borgo Campidoglio, via Di Nanni e piazza Carducci.

"Con questi interventi si migliorerà la qualità urbana di queste aree - spiega l'assessora alla Mobilità, Maria Lapietra - perché meno auto e più lente agevoleranno lo sviluppo della mobilità dolce, aumentando il numero di chi si muove in bicicletta e a piedi e favorendo anche il commercio".

I lavori, per circa 593 mila euro finanziati con fondi Pon Metro, prevedono la realizzazione di interventi strutturali nelle zone interessate.