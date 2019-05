Torino lancia call per test nuova app IO

(ANSA) - TORINO, 28 MAG - Il Comune di Torino lancia una call ai torinesi perché partecipino alla fase sperimentale della nuova applicazione per la Pubblica Amministrazione IO promossa dal Team per la Trasformazione Digitale della Presidenza del Consiglio dei Ministri e destinata ad entrare in funzione su tutto il territorio entro fine anno. Torino è la seconda grande città italiana, dopo Milano, che partecipa al progetto. "Questa app, alla quale ha collaborato anche Csi Piemonte, intende rivoluzionare e facilitare il rapporto tra Pa e cittadini - ha spiegato l'assessore all'Innovazione della Città, Paola Pisano in un incontro al Museo Egizio - perché consente alla Pa di dialogare direttamente con il cittadino, identificato tramite il codice fiscale, segnalargli scadenze, appuntamenti, graduatorie, pagamenti effettuati e da effettuare. Abbiamo usato come base il portale Torinofacile". Hanno già aderito alla piattaforma Aci, Agenzia delle Entrate, Equitalia e si aggiungeranno Inps, Protezione Civile e altri soggetti pubblici.