Tom Walker a Ogr Torino il 15 ottobre

(ANSA) - TORINO, 28 MAG - Tom Walker approda sul palco delle Ogr di Torino il 15 ottobre. Dopo il successo planetario di Leave A Light On (doppio disco di platino), e dopo essersi esibito quest'anno sul palco del Festival di Sanremo ospite di Marco Mengoni, con cui ha duettato in Hola (I Say), e dopo aver vinto il British Breakthrough Act ai Brit Awards 2019. Il cantautore inglese Walker arriva in Italia con il suo album di debutto 'What A Time To Be Alive', uscito l'1 marzo 2019 con Sony Music e che ha subito guadagnato il primo posto delle classifiche nel Regno Unito con oltre 104 milioni di stream totali. Il disco contiene anche il nuovo singolo 'Just You And I', in vetta all'airplay radiofonico italiano con 22 milioni di visualizzazioni su Youtube e 79 milioni di stream su Spotify. Il titolo dell'album, che include 12 tracce, è tratto da 'Blessings', una delle più belle canzoni d'amore di Walker.