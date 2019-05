Rugani, Sarri mi lanciò, gli devo tanto

(ANSA) - TORINO, 28 MAG - "Devo tantissimo a Sarri, mi ha lanciato tra i professionisti". Il passato di Rugani potrebbe diventare il suo futuro, con il tecnico del Chelsea tra i favoriti per la panchina della Juventus.

Rugani ha avuto Sarri come allenatore quando giocava nell'Empoli. "Ricordo che in una amichevole mi disse che, se avessi imparato a leggere la palla, sarei diventato un giocatore - raccontato il difensore bianconero alla trasmissione Sky 'La Giovane Italia' -. Quella frase mi fece capire, insieme ai precedenti stimoli di un altro allenatore bravissimo come Baroni, che ce l'avrei potuta fare a diventare un professionista".