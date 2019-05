Rapina con ostaggi in banca, 5 arresti

(ANSA) - TORINO, 28 MAG - Una rapina in banca è stata sventata oggi a Condove (Torino) dai carabinieri, che hanno arrestato cinque persone. La banda aveva fatto irruzione nella filiale dell'Unicredit in un momento in cui c'erano sedici clienti e sette dipendenti. Uno dei componenti del gruppo ha minacciato i presenti con una pistola, gli altri hanno cominciato a scassinare le cassette di sicurezza (aprendone 40) servendosi di martelli e piede di porco. L'operazione è stata interrotta dai carabinieri.

Sono state sequestrate tre pistole, un taglierino, maschere e parrucche. Per raggiungere la filiale il gruppo aveva utilizzato due automobili rubate. La direzione regionale Nord Ovest di Unicredit ha ringraziato "il Comando provinciale di Torino e i militari intervenuti per la professionalità e la tempestività degli interventi".

Quella di oggi è la seconda rapina in banca sventata dai carabinieri in Valle di Susa dopo quella dello scorso 8 maggio all'Unicredit di Bussoleno.