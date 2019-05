Nasce beeopak, pellicola amica ambiente

(ANSA) - TORINO, 28 MAG - In un mondo caratterizzato dall'emergenza ambientale, anche un prodotto di uso domestico può fare la differenza. Dall'idea di due imprenditrici piemontesi, Monica Fissore e Clarien van de Coevering, nasce beeopak, un imballaggio per conservare i cibi riciclabile, fatto con prodotti cento per cento naturali. Una soluzione anti spreco capace di sostituire, con un solo involucro, un metro quadrato di pellicola di plastica.

Creato con ingredienti km0 del territorio piemontese, come cotone certificato GOTS, tinture a basso impatto ambientale e cera d'api, beeopak - si legge sul sito internet: www.beeopak.it - può essere utilizzato per avvolgere alimenti o per ricoprire i loro contenitori. Lavabile e riutilizzabile sino ad un anno, risparmiando sull'uso della plastica, è prodotto artigianalmente nel laboratorio torinese delle due imprenditrici. "Ogni giorno sprechiamo del cibo e, quando lo conserviamo, usiamo prodotti che inquinano. Beeopak nasce per promuovere una condotta sostenibile in cucina".