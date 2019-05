Cirio, subito più autonomia al Piemonte

(ANSA) - TORINO, 28 MAG - "Una autonomia più forte, con più materie, per il nostro Piemonte": è una delle prime richieste di al governo di Alberto Cirio, neo governatore della Regione Piemonte. "Dopo avere messo mano alla giunta, ci siederemo al tavolo romano - dice in una intervista all'ANSA - per rivendicare una autonomia più forte, con più materie per il nostro Piemonte".

Tra le priorità indicate da Cirio ci sono anche i fondi europei. "Voglio censire lo stato di attuazione, vedere quante risorse abbiamo effettivamente speso, quante impegnate e quante ancora libere - spiega - E tra le risorse libere voglio vedere se la loro destinazione è ancora compatibile con i tempi che cambiano, perché non dimentichiamoci che sono state decise dieci anni fa... Se dobbiamo renderle attuali sono pronto a partire per Bruxelles, dove per altro sono ancora parlamentare fino a luglio, per ricontrattare, chiedendo questa disponibilità all'Europa che ho trovato esserci, quando uno arriva con proposte chiare, serie e nell'interesse del Piemonte".