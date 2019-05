Prostituzione, 10 anni a madre e figlia

(ANSA) - TORINO, 27 MAG - Sono state condannate a dieci anni di carcere due donne di origine nigeriana, madre e figlia di 43 e 31 anni, imputate in Corte d'Assise a Torino per aver portato in Italia e fatto prostituire sette connazionali nel capoluogo della regione e nel Vercellese. Le accuse, sostenute in aula dal pm Valentina Sellaroli, sono sfruttamento della prostituzione, sfruttamento della prostituzione minorile, favoreggiamento dell'immigrazione clandestina.

"Faremo appello - annuncia l'avvocato Carlo Alberto La Neve, difensore della figlia - ma fin da ora possiamo dire che non condividiamo le accuse".

Le indagini, coordinate dagli agenti della polizia municipale della sezione di polizia giudiziaria della procura, erano scattate all'inizio del 2017, quando una delle vittime era stata investita. Ricoverata in ospedale, aveva denunciato una delle imputate. La figlia è latitante dallo scorso aprile. La madre è difesa dall'avvocato Fabio Trommacco del foro di Brescia.