Proiezioni, in Piemonte Cirio al 50%

(ANSA) - ROMA, 27 MAG - Secondo le proiezioni del consorzio Opinio per la Rai, nelle elezioni in Piemonte è in testa Alberto Cirio del centrodestra con il 50%. Segue Sergio Chiamparino del centrosinistra con il 35,2% e Giorgio Bertola di M5s con il 14%.

La copertura del campione è del 13%.