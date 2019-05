Mostra su povertà in India a Torino

(ANSA) - TORINO, 27 MAG - Le diseguaglianza e la povertà nelle periferie nell'India del boom economico sono al centro della mostra fotografica 'Behind the Indian Boom: l'altra faccia del miracolo', aperta dal 30 maggio al 16 giugno nella Sala Mostre della Regione Piemonte.

La mostra, organizzata insieme all'Università di Torino, in collaborazione con la Lse, London School of Economics, e la Soas, School of Oriental and African Studies di Londra, fa parte del progetto di ricerca sulla povertà nella 'ricca' e sviluppata India promosso dall'antropologa Alpa Shah e dal geografo sociale Jens Lerche all'interno dei rispettivi istituti. La mostra evidenzia le contraddizioni che si stanno palesando in un paese, che, nonostante la sua straordinaria crescita, non riesce a migliorare le condizioni delle persone che stanno alla base della sua gerarchia sociale ed economica. La mostra è compresa in un progetto di studio dell'Università di Torino, 'India invisibile', mirato proprio ad approfondire il tema sotto diversi profili.