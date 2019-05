'Monumenti', fotografie di Irene Kung

(ANSA) - TORINO, 27 MAG - Si intitola 'Monumenti' ed è composta di 18 opere di grande dimensioni che trattano alberi, architetture contemporanee, antiche rovine, pezzi di paesaggi urbani come 'monumenti' contemporanei, la mostra personale dell'artista tedesca Irene Kung, che si inaugura a Torino a, Camera, Centro italiano per la Fotografia, il 30 maggio.

La mostra è il frutto di una sorta di sovrapposizione delle immagini appartenenti a due serie fotografiche precedenti di Kung, 'Le città invisibili' (2012) e 'Trees' (2014). L'obiettivo dell'artista è compiere un'indagine al tempo stesso introspettiva e sociale sul paesaggio, sia esso urbano, archeologico o naturale. Per Kung, gli elementi fotografati, spogliati dal "disturbo visivo generato dalle forme di progresso e dall'incuria umana", e generalmente realizzati con fondali scuri, diventano ritratti aulici del mondo contemporaneo.