MatiTO',app per musei creata da studenti

(ANSA) - TORINO, 27 MAG - Nasce a Torino, MatiTo', un'app per gli smartphone per raccontare interni ed esterni di alcuni grandi musei e palazzi di Torino, realizzata dagli studenti del liceo artistico statale Aldo Passoni di Torino grazie ai Fondi Strutturali Europei del Programma Operativo Nazionale (Pon). La nuova app è stata presentata oggi a Palazzo Madama, il primo museo ad essere stato 'mappato', ridisegnato e raccontato (in italiano e inglese), dal direttore di Palazzo Madama, Guido Curto e dal preside del Tassoni, Giovanni La Rosa. Al progetto, una sorta di mini-guida bilingue che parte dal disegno tridimensionale in carta per trasformarsi in digitale, ha collaborato la società The Paper Lab-Miranda aps che lavora proprio sul percorso progettuale dalla carta al digitale. "I ragazzi dell'artistico sono abituati a disegnare e a studiare l'arte - ha detto La Rosa - e questo progetto, che ora è a disposizione del mondo museale, ha premesso di trasformare le loro competenze in chiave operativa contemporanea".