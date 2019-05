Europee, Lega sfonda anche in Piemonte

(ANSA) - TORINO, 27 MAG - Sono definitivi, in Piemonte, i risultati delle elezioni europee. La Lega è il primo partito, con il 37,1% dei voti, seguito dal Pd, che con il 23,9% dei consensi scavalca il Movimento 5 Stelle, sceso al 13,2%. Forza Italia ottiene il 9,08%, Fratelli d'Italia il 5,98%. +Europa - Italia in Comune conquista il 3,3% dei voti, il 2.31% Europa Verde e l'1,5% La Sinistra.

Non raggiungono neppure l'1% Partito Comunista (0,94%), Partito Animalista (0,81%), Popolo della Famiglia (0,57%), Casapound (0,36%), Popolari per l'Italia (0,26%), Partito Pirata (0,26%), Forza Nuova (0,15%) e Autonomie per l'Europa (0,14%).

Il Pd si rifà della sconfitta alle amministrative conquistando a Torino, dove è il primo partito, il 33,47% dei voti. I 5 Stelle, il partito della sindaca Chiara Appendino, non va oltre il 13,33%.

Ed è attesa per lo scrutinio delle Regionali, al via alle ore 14, e degli 826 Comuni chiamati a rinnovare le rispettive amministrazioni comunali.