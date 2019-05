Cirio, 'mi metterò subito al lavoro'

(ANSA) - TORINO, 27 MAG - "Mi metterò subito a lavorare, il Piemonte ha bisogno di ripartire. Oggi è la Regione del Nord Italia che cresce di meno, è quella che ha purtroppo ancora i tassi di disoccupazione più elevati". Così Alberto Cirio, commentando ad Alba lo spoglio delle regionali che lo vede in testa con quasi il 10% in più di preferenze a un terzo dello scrutinio. "Il nostro motto - dice - era un'altra velocità per il Piemonte, saremo veloci a metterci al lavoro. Abbiamo bisogno di fare subito tanto lavoro con una squadra fresca e dinamica con tanta energia".

"Chiamparino - aggiunge - mi ha telefonato e mi ha fatto i complimenti. Ci vedremo nei prossimi giorni per il passaggio di consegne. E' una persona per bene, che rispetto".