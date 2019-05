Chiamparino,è stata mia ultima battaglia

(ANSA) - TORINO, 27 MAG - "Mi son sentito di combattere questa ultima battaglia e l'ho persa. Non credo di aver più molto da dire". La sconfitta alle elezioni elettorali potrebbe rappresentare l'addio alla politica per Sergio Chiamparino. A dirlo è lo stesso governatore uscente in conferenza stampa.

"Quando si perde - ha sottolineato - è sempre il comandante dell'esercito che si assume la responsabilità. Quando sarà insediato il Consiglio, valuterò le modalità con cui lasciare il seggio in modo che si trovino soluzioni che aiutino a portare energia nuova". "Non sbatto la porta - ha poi precisato - né faccio colpi di testa. Metto a disposizione il mio seggio, così da valutare modalità, opportunità e tempi. Mi sembra ragionevole mettere a disposizione il mio seggio se ci sono soluzioni che portano una ventata di energia nuova".